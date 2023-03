Homem usa retroescavadeira para matar colega de trabalho

Crime foi flagrado por câmeras de segurança do comércio da região (foto: Reprodução/SBT News)

Um homem com uma retroescavadeira matou um colega de trabalho na manhã dessa quarta-feira (22), em São Carlos (a 232 km de São Paulo). Até a publicação deste texto, o suspeito estava foragido. Ambos eram funcionários do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do município do interior de São Paulo.

Imagens captadas por uma câmera de segurança de um comércio próximo flagraram o homicídio. As autoridades ainda investigam a motivação do crime, mas assassino e vítima já tinham brigado anteriormente, em 2014, quando foram suspensos por 30 dias. Iebil Garcia Silva, 41, era motorista do Saae desde 2009 e pai de três filhos, o menor deles com 4 anos de idade.





Ele estava em uma moto quando foi atingido pelo equipamento dirigido pelo suspeito, de 44 anos, operador de máquinas pesadas também desde 2009. O crime aconteceu na no bairro Jardim São Paulo, por volta das 8h15. No vídeo, o tratorista derruba o motociclista e o puxa com a pá da máquina para o meio da rua.

As imagens são fortes. A vítima foi atingida com a concha da máquina que, nas palavras do boletim de ocorrência, "começa a esmagar" Silva no solo, com dez golpes nas pernas da vítima. O registro policial relata ainda que Magalhães desce do trator e aparenta falar algo para a vítima. Uma ambulância chegou a ser chamada, mas Silva morreu no local.

O caso está sendo investigado como homicídio qualificado, cometido por meio de "emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido". Em nota, o Saae afirma que "o autor do crime esperou a chegada da vítima, que estava em uma moto, e jogou a retroescavadeira em cima dele", fazendo o funcionário perder o controle e depois passando com "a escavadeira por cima do corpo" de Silva.

Magalhães fugiu com o equipamento, que depois abandonou. A máquina foi encontrada pela Guarda Municipal, passou por perícia e foi devolvida ao pátio da autarquia.



Em vídeo enviado pela assessoria de imprensa da Prefeitura de São Carlos, o engenheiro Mariel Olmo, presidente do Saae, disse que a gestão está dando suporte aos familiares da vítima.



"Estamos prestando assistência à família desse servidor e esperamos agora a polícia levantar o ocorrido para que possamos tomar as medidas jurídicas cabíveis."