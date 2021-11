Homem mata vizinho que tentou defender mulher de violência doméstica

Um caso de violência contra a mulher a terminou em assassinato neste fim de semana no Distrito Federal. A vítima é um homem de 34 anos, que interviu na briga de um casal de vizinhos, ocorrida na noite de domingo (21/11), e foi esfaqueado no peito pelo autor da violência doméstica.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após intervir no conflito entre o casal, a vítima do assassinato foi até a casa do agressor para se explicar e pedir desculpas quanto à intervenção na briga doméstica. Nesse momento, contudo, o autor da violência doméstica pegou uma faca e o golpeou no peito.