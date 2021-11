Estrutura cede e fere crianças e adultos na abertura do Natal de Joinville

Bombeiros e policiais militares foram acionados para socorrer as vítimas (foto: Twitter/Reprodução )





Por volta das 20h desta segunda-feira (23/11), uma estrutura montada para a abertura do Natal de Joinville, em Santa Catarina, cedeu e cerca de 25 pessoas, entre adultos e crianças, ficaram feridos ao cair no Rio Cachoeira.



Bombeiros e policiais militares foram acionados para socorrer as vítimas, que incluíam 11 crianças - uma delas com suspeita de traumatismo craniano - e dos 14 adultos, três estavam em estado grave ou moderado.

Nas imagens divulgas nas redes sociais, é possível ouvir os gritos de pessoas tentando ajudar no socorro às vítimas. Mesmo após a calçada da obra do Rio Mathias ceder e engolir várias pessoas o show do #nataljoinville vai continuar normalmente #Joinville #natal pic.twitter.com/Tno96Jy82G %u2014 Adriano Clubber (@Adrianoclubber) November 22, 2021

A prefeitura de Joinville divulgou um comunicado oficial em que se colocou à disposição dos familiares dos feridos. De acordo com a nota, o a prefeitura está apurando as informações sobre o incidente, mas até o momento, 23h55, não se sabe as causas da queda da estrutura.