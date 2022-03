Homem é suspeito de matar motorista de app e depois comemorar aniversário

(foto: PMDF)

O suspeito de matar um motorista de aplicativo foi preso, na madrugada desta terça-feira (15/3), em Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abordou o homem dentro do carro da vítima acompanhado por outras pessoas, mas apenas ele confessou o crime.

O latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu nessa segunda-feira (14/3). Segundo a polícia, o suspeito teria cometido o crime após solicitar uma corrida por aplicativo do Plano Piloto até Planaltina, cidade satélite da capital federal.

No entanto, ao chegar ao destino, o acusado teria tirado a vida do motorista. Após cometer o crime, o detido saiu para comemorar o aniversário com amigos no Parque da Cidade.



O suspeito foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado a ocorrência de latrocínio e localização do veículo. Ainda não se sabe o que motivou o crime.