Depois de discussão, motorista de app atropela e mata passageiro no Distrito Federal

Em depoimento, a esposa da vítima afirmou que ela e o esposo, identificado como Francisco, solicitaram uma corrida via aplicativo com destino à Ceilândia. Os dois teriam entrado com copos de bebida alcoólica no carro do condutor, que, não, os repreendeu e pediu para que o casal jogasse os copos fora, pois iria sujar o interior do carro.