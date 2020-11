Mega-Sena acumula e próximo prêmio vai a R$ 50 milhões

(foto: Reprodução/Internet/DCI)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (14/11), o concurso 2318 da. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.O prêmio deacumulou. A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas:

O valor estimado para o próximo concurso, marcado para quarta-feira (18), é de R$ 50 milhões.

Em Minas Gerais, seis apostas acertaram cinco dezenas. A quina pagou R$ 66.282,12 para um jogo feito em Bocaiúva, um em Governador Valadares, um em Poços de Caldas e três em Madre de Deus de Minas.