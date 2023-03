Mãe e criança são mantidos reféns; negociação passa de 13 horas

O sequestro começou por volta das 19h (foto: Reprodução/ Tv Record)



Uma mulher e uma criança de três anos estão sendo mantidos como reféns em um carro de aplicativo em Belém, no Pará, desde a noite desta quarta-feira (8/3).

Na madrugada desta quinta-feira (9/3), os policiais conseguiram liberar os outros dois filhos da mulher, de 7 e 8 anos. O sequestro começou por volta das 19h e a negociação para a liberação das vítimas já ultrapassa 13 horas.









Ontem, a interdição da área causou um longo congestionamento na avenida Augusto Montenegro. O Correio Braziliense tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará para saber mais informações do caso, mas até a publicação desta matéria, o jornal não obteve retorno.