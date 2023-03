La Putaria, doceria de crepes eróticos, ganha loja chamada La Censura

A marca foi criada pelo austríaco Rob Kramer e pela brasileira Juliana Lopes em 2021 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Uma faixa preta com a palavra "censurado" cobre o desenho de um pênis entrelaçado a um coração em uma placa cor-de-rosa. Logo ao lado está um letreiro luminoso com o nome do local: La Censura.

O endereço vende crepes em formatos de pênis e vulvas. A doceria abriu as portas neste sábado, dia 4, próximo à rua Augusta, na região central de São Paulo.

Na verdade, o café se chamaria La Putaria, mas teve que mudar de nome para La Censura após a publicação de uma norma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de junho do ano passado, que determinou que produtos com conteúdo pornográfico não podem ser dispostos em vitrines ou letreiros.

A marca foi criada pelo austríaco Rob Kramer e pela brasileira Juliana Lopes em 2021, em Portugal. Nos anos seguintes, o casal abriu filiais em Roma, em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Mas foi nesta última cidade que eles tiveram problemas.

Após inaugurarem uma unidade em Ipanema, em maio do ano passado, uma associação de moradores do bairro protocolou uma reclamação sobre o nome do local. O ministério, então, determinou que o letreiro da marca fosse removido das lojas no país e que uma placa que indica entrada proibida para menores de 18 anos fosse instalada.

"Fomos pegos de surpresa. A justificativa usada era a de que as crianças não podiam ter contato com aquele conteúdo, mas todos os produtos são consumidos no ato. Não existe uma vitrine para expor", diz Juliana Lopes, uma das proprietárias. "Para nós não faz sentido. Em várias vitrines de sex shop crianças e adultos conseguem ver os produtos."

No relatório do órgão do governo, os doces eróticos foram classificados como "pornografia gratuita camuflada de guloseimas (...), réplicas perfeitas de órgãos sexuais".

"Vendemos doces de uma forma leve e divertida", diz Lopes. "Eles geram curiosidade. Na Europa, sempre funcionou muito bem. Temos uma loja em Roma a 30 minutos de caminhada do Vaticano e nunca tivemos problemas."

As unidades no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte continuam sem o nome original na fachada. "A palavra que mais ouvi dos nossos seguidores foi censura. Então fizemos uma brincadeira com o La Censura como estratégia para manter as nossas atividades."

As guloseimas são preparadas com massa de waffle em formato de pênis e vulvas e ganham recheios e coberturas diversas. Batizados de Piroffles e Xoxoffles, os doces custam de R$ 25 a R$ 33.

O doce chamado crush leva cobertura de chocolate meio amargo e de chocolate com morango. Já o sugar daddy, no formato do órgão masculino, ganha uma cobertura de chocolate branco e de spray dourado.

Também é possível montar o doce ao gosto do freguês. A opção com dois sabores de chocolate sai por R$ 25 (a Xoxoffles) ou R$ 29 (o Piroffles). O recheado com Nutella ou doce de leite custa de R$ 29 a R$ 33. Por mais R$ 3, dá para adicionar toppings como chantilly, coco e granulado colorido.

Há ainda uma versão vegana da guloseima, que custa de R$ 26 a R$ 29, e outra salgada —chamada de mozão (R$ 26 a R$ 29), feita com muçarela, presunto e orégano. Sorvetes, milk-shakes e cafés completam o menu.

Além de oferecer os doces eróticos, a loja também foi toda pensada para ser instagramável e atrair cliques para as redes sociais. A decoração é toda em cor-de-rosa e tem letreiros neon com frases como "maior que o do teu namorado" e "mais gostosa que tua ex".

Na abertura da casa, no último sábado, o local já acumulava longas filas de pessoas interessadas em provar aos waffles em formatos de órgãos genitais.

Lopes diz que a entrada e o consumo dos produtos já eram proibidos para menores de idade, mesmo antes das imposições do Ministério da Justiça.

"Não achamos que nossa marca ofende ninguém. A ideia é que seja uma brincadeira. A loja é cômica. São doces", diz a fundadora.

**LA CENSURA**

Onde R. Luís Coelho, 166, Consolação, região central

Link: https://www.instagram.com/laputariaoficial/