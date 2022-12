Anitta dá entrada em hospital de São Paulo

Pelas redes sociais, Anitta tranquilizou os fãs (foto: Lisa O'CONNOR / AFP)

A cantora Anitta deu entrada em um hospital de São Paulo na manhã desta quinta-feira (1). Segundo sua assessoria, a artista de 29 anos está bem e deverá ter alta nas próximas horas. O motivo da visita dela aos médicos não foi revelado.

Pelas redes sociais, a própria cantora deu mais detalhes do que aconteceu a quem estava preocupado. "Tá tudo bem, gente, tudo certo", começou, ao dar uma satisfação após informações desencontradas confundirem seus fãs.



"Já já eu volto para casa. Amanhã [sexta] tem show. Tudo certo e segue o baile", emendou a artista que acaba de lançar um álbum surpresa somente com músicas em português.





O lançamento acabou caindo em algumas plataformas antes do tempo, e Anitta deu a entender que o erro na estratégia foi culpa da gravadora Warner Records.A última vez que uma internação de Anitta havia virado notícia foi em julho, quando retornou de uma turnê internacional pela qual passou por vários países do mundo. A dona do hit



"Envolver" teve de passar por uma cirurgia para tratar da endometriose, uma doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva.



Dias depois da operação, voltou às redes para dizer que estava difícil o seu pós-operatório.



"Sei que vocês estão esperando eu aparecer, mas está difícil, viu? Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim", comentou ela pelas redes sociais.