Constantino chora em live e ataca Anitta: 'Não te respeito como pensadora nem como mulher'

Rodrigo Constantino foi demitido da Jovem Pan, Record, Correio do Povo e Rádio Guaíba (foto: Youtube/Reprodução) live transmitida nessa quinta-feira (5), o jornalista e economista Rodrigo Constantino se emocionou ao falar sobre os ataques que vem recebendo após repercussão do comentário polêmico que ele fez sobre o caso da influenciadora Mari Ferrer.



Ao falar da cantora Anitta, Rodrigo citou a filha. Com os olhos marejados, o jornalista disse que toda a situação tem sido prejudicial para a jovem.



Em vídeo que viralizou nas redes sociais , o colunista afirmou, ao comentar o caso Mari Ferrer, que não faria denúncia caso a filha dissesse que foi estuprada estando bêbada.





Constantino ainda defendeu que “dá boa educação para que isso não aconteça” com sua filha. “Mas, se ela chegar em casa e disser ‘Fui estuprada’, vou pedir para ela me dar as circunstâncias”, comentou.





Após repercussão do caso, Anitta repudiou as falas de Constantino. "Coitada da sua filha e de você, que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade porque nunca que vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desse”, escreveu a cantora nas redes sociais.





Durante a live, Constantino chorou ao citar a fala de Anitta. "Olha, não te respeito como pensadora nem como mulher, e todo meu esforço ao educar a minha filha é justamente para ela ser o seu oposto. Tenho tido muito sucesso", declarou.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz