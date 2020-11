Rodrigo Constantino (foto: Youtube/Reprodução) Jovem Pan anunciou nesta quarta-feira (4) que o jornalista Rodrigo Constantino foi demitido do quadro de comentaristas da rádio. Isso porque Constantino foi acusado de fazer uma série de comentários machistas a respeito do caso de Mariana Ferrer. anunciou nesta quarta-feira (4) que o jornalistafoi demitido do quadro de comentaristas da rádio. Isso porque Constantino foi acusado de fazer uma série de comentários machistas a respeito do

Caso Mari Ferrer: Jovem Pan demite Rodrigo Constantino após 'comentários machistas'https://t.co/tbwyRA2ntQ pic.twitter.com/w8qsjjm6T5 — Estado de Minas (@em_com) November 4, 2020



Ele defendeu que “dá boa educação para que isso não aconteça” com sua filha. “Mas se ela chegar em casa e disser: ‘Fui estuprada’, vou pedir para ela me dar as circunstâncias”, comentou.





Durante as imagens, Constantino fez comentários considerados machistas. "Existe mulher decente ou piranha.”



“Não pode falar essas coisas mais hoje em dia. Homem que faz uma coisa dessas não é decente, mas não existe também a ideia de mulher decente?”





Em nota, a Jovem Pan disse que acredita que "a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor".





“Diante do ocorrido nesta quarta-feira em uma live independente promovida fora de nossas plataformas por um de nossos comentaristas, o Grupo Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live. Reafirmamos que as opiniões de nossos comentaristas são independentes e necessariamente não representam a opinião do Grupo Jovem Pan”, escreveu a rede de notícias.

Com a palavra, Rodrigo Constantino

Anteriormente, o jornalista tinha respondido a repercussão do caso, dizendo que não tinha entendido toda a confusão porque estava concentrado nas “eleições americanas”.

Não entrei na polêmica do "estupro culposo" pois estava atento às eleições americanas. Mas vamos lá: se alguém ESCOLHE beber e ESCOLHE, bêbado, pegar um carro e dirigir, e mata alguém, é crime DOLOSO, certo? Então por que essa desculpa de que a mulher bêbada não é responsável? %u2014 Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

Apesar disso, no Twitter, Constantino não levou a demissão muito bem. De acordo com ele a “pressão foi tão grande” que a empresa distorceu sua fala. “Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan”, escreveu.

Vcs venceram uma batalha, parabéns! A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, DISTORCENDO CLARAMENTE MINHA FALA, que não resistiram. Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro! Mas desde já estou fora da Jovem Pan. %u2014 Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 4, 2020

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.