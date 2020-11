Caso Mari Ferrer: Senado repudia julgamento sobre estupro em Santa Catarina

Mariana Ferrer acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro, em episódio ocorrido em 2018 (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Senado aprovou neta terça-feira (3) nota de repúdio contra a conduta do advogado, do promotor e do juiz envolvidos no julgamento do caso da influenciadora digital Mariana Ferrer . A jovem acusou o empresáriode estupro, em episódio ocorrido em 2018, em Santa Catarina. A Justiça, no entanto,o empresário, entendendo que não havia provas para caracterizar a intenção do estupro.O Senado repudiou o advogado de defesa do acusado,, o promotor de Justiçae e o juiz do caso, por “distorcerem fatos de um crime de estupro, expondo a vítima a sofrimento e humilhação”.No requerimento apresentado à Mesa da Casa, o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou que a modalidade de“é crime onde a intenção sempre está presente. É crime doloso”. “Não importa se a vítima está dormindo ou se está alcoolizada, drogada ou sob qualquer outro efeito. Não havendo consentimento, fica configurado o crime de estupro”, acrescentou Contarato.Durante o julgamento do caso, conforme divulgado pelo site The Intercept Brasil, Mariana foi humilhada pelo advogado de Aranha. Ele mostrou fotos da vítima e, de acordo com o senador, “fazendo comentários impertinentes e misóginos”.O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, também se manifestou sobre o caso, no Twitter. Ele chamou de “estarrecedoras” as cenas da audiência e o tratamento dado a ela , classificado pelo magistrado de “tortura e humilhação”.A Corregedoria Nacional de Justiça divulgou que vai apurar a conduta do juiz do caso Rudson Marcos , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na condução do caso.O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou nota sobre o julgamento onde manifesta "veemente repúdio ao termo "estupro culposo" e afirma que acompanhará recurso já interposto pela denunciante em segundo grau, confiando nas instâncias superiores"."O MMFDH informa que acompanha o caso e que, quando a sentença em primeira instância foi proferida, em setembro, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM) manifestou-se questionando a decisão, com envio de ofícios ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Corregedora-Geral de Justiça, à Ordem de Advogados do Brasil (OAB) e ao Corregedor-Geral do.", disse a nota.