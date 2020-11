Depois da Jovem Pan e Record, Rodrigo Constantino é demitido de mais dois veículos

Rodrigo Constantino (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jovem Pan e da Record, o jornalista Rodrigo Constantino também foi excluído da Rádio Guaíba e do jornal Correio do Povo, ambos de Porto Alegre, nesta quinta-feira (5). Em vídeo, que viralizou nas redes sociais, o colunista afirmou, ao comentar o caso Mari Ferrer, que não faria denúncia caso a filha dissesse que foi estuprada estando bêbada. Após ser demitido da, o jornalistatambém foi excluído dae do jornalnesta quinta-feira (5). Em vídeo, que viralizou nas redes sociais, o colunista afirmou, ao comentar o caso Mari Ferrer, que não faria denúncia caso a filha dissesse que foi





Caso Mari Ferrer: Jovem Pan demite Rodrigo Constantino após 'comentários machistas'https://t.co/tbwyRA2ntQ pic.twitter.com/w8qsjjm6T5 %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 4, 2020

Após repercussão do caso, a Rádio Guaíba soltou nota informando a demissão do funcionário.





“Diante dos fatos recentes e em sintonia com a decisão tomada pelo Grupo Record, a Rádio Guaíba e o jornal Correio do Povo optaram por rescindir o contrato com o colunista Rodrigo Constantino, que ocupava espaços semanais na rádio e também no jornal”, informou.









Nas redes sociais, Constantino acusou a perseguição virtual como a responsável pelas demissões. “Não os culpo. É do jogo. Quem me conhece e quem viu de fato sabe que eu jamais faria apologia ao estupro!”, escreveu.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz