Rodrigo Constantino é contratado pela RedeTV!: ''Estreia já na terça''

(foto: Reprodução/Twitter )

O jornalista Rodrigo Constantino foi contratado pela RedeTV! nesta segunda-feira (23). Por meio do Twitter, o comentarista disse que participará do programa "Opinião no Ar", apresentando por Luís Ernesto Lacombe e a estreia será já nesta terça-feira.





"Vamos com tudo", comemorou Constantino.





Sim, a estreia será já nesta terça. Nos vemos no #OpiniaoNoAr às 11:45, com o comando brilhante do @luislacombereal %u2014 Rodrigo Constantino (@Rconstantino) November 23, 2020





O vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho, deu as boas vindas ao comentarista.

"Bem-vindo Rodrigo Constantino. O jornalismo da RedeTV segue contratando, investindo em qualidade e informação, mesmo num ano em que o setor de comunicação sente os efeitos da crise econômica deflagrada pelos coronalovers", escreveu.









No último dia 6, a Gazeta do Povo decidiu manter Rodrigo Constantino em seu quadro de colunistas.

Constantino foi demitido da Jovem Pan, Record TV, Rádio Guaíba e do jornal Correio do Povo, ambos de Porto Alegre depois de afirmar, ao comentar o caso Mari Ferrer, que não faria denúncia caso a filha dissesse que foi estuprada estando bêbada.





O jornalista ainda defendeu que "dá boa educação para que isso não aconteça" com sua filha. “Mas, se ela chegar em casa e disser: ‘Fui estuprada’, vou pedir para ela me dar as circunstâncias”, comentou.





No vídeo, Constantino fez comentários considerados machistas. "Existe mulher decente ou piranha”, afirma em certo momento.