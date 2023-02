Chuva em SP: Governo de Minas vai enviar 3 mil cestas básicas às vítimas

As cestas básicas serão enviadas para as cidades de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba.



A Defesa Civil de Minas Gerais será a responsável por transportar e distribuir os produtos.

A doação e transporte das cestas básicas é uma cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Social, a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a assessoria do governo, os caminhões com o carregamento de cestas básicas devem sair às 12h, do bairro Funcionários, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Somando esforços pra amparar os moradores atingidos pelas fortes chuvas em São Paulo, o Governo de Minas vai enviar 3 mil cestas básicas para São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba. A @defesacivil_mg fará o transporte e distribuição junto às forças-tarefas nas cidades. %u2014 Zema 30 (@RomeuZema) February 23, 2023