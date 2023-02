Carro fica submerso em avenida de Salvador; veja o vídeo

Um carro afundou e ficou totalmente submerso em uma avenida cheia de água em Salvador (BA), nesta quinta-feira (16/2). O casal que estava no carro precisou sair pelas janelas do veículo e saltar para o passeio com auxílio de pessoas que passavam pelo local. Vídeos do momento da inundação estão circulando nas redes sociais.

Carro ficou submerso em avenida inundada em Salvador (foto: Divulgação/ Redes Sociais)

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), uma grande tubulação na avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro Garcia, teria rompido e causado o incidente. A previsão é de que 16 bairros da redondeza fiquem sem água até as 17h de hoje (16).

Outros carros arriscaram atravessar pelo passeio da avenida. O trânsito da região está lento e há registro de engarrafamentos, além de vias bloqueadas.





A EMBASA está em contato com os donos do veículo para iniciar o processo de ressarcimento do automóvel.

*Estagiária ob supervisão