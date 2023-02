Criminosos roubam 13 carros de luxo e são presos, em Fortaleza

Prisões em flagrante aconteceram momentos após assalto à concessionária de carros de luxo (foto: Pixabay / Reprodução) Oito pessoas foram presas suspeitas de participar de um roubo de uma revendedora de carros de luxo, no Bairro Guararapes, em Fortaleza, nessa segunda-feira (13/2). Treze veículos foram roubados, sendo que sete já foram localizados e recuperados pelas Forças de Segurança da cidade.





As prisões em flagrante aconteceram momentos após a ação dos suspeitos, durante operação que contou com o apoio do Sistema Agilis e do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações Policiais (Ciops), ferramentas tecnológicas utilizadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).









Cinco veículos foram recuperados na noite de ontem (13) e outros dois na manhã desta terça-feira (14/2). Além disso, também foram apreendidos aparelhos celulares e quantias em dinheiro.





A investigação do caso está a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade que segue realizando diligências para identificar outros envolvidos no crime.

Investigação

Conforme os primeiros levantamentos policiais, um homem, que seria conhecido do proprietário do estabelecimento e com quem já teria mantido relações comerciais, chegou na companhia de outros para subtrair os veículos.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3101-2489, da DRFVC.

As denúncias podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato da fonte é garantido.