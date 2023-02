Jovem com suástica no braço é preso suspeito de atentado a escola em SP

Até o momento, não se sabe a ligação do jovem com a instituição (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais) Uma escola na cidade de Monte Mor, no interior de São Paulo, sofreu uma tentativa de atentado com bombas na manhã desta segunda-feira (13). Um jovem vestido de preto, com uma machadinha e uma suástica - símbolo nazista - no braço foi preso. De acordo com o portal G1, houve duas explosões no local, mas ninguém ficou ferido e o jovem foi preso.









Garrafas amarradas e cheias de combustível e pregos foram apreendidos. De acordo com o Secretário de Segurança do município, Anderson Palmieri, o rapaz não conseguiu entrar na escola, mas lançou os artefatos - do tipo coquetel molotov - na entrada da instituição