Casamento é anulado após mulher dizer 'não' de brincadeira; veja o vídeo

Vídeo do momento viralizou nas redes sociais e arrancou boas risadas do público (foto: Reprodução Redes Sociais)

A câmera foca no rosto dos noivos e a reação da noiva é descrita como “rindo de nervoso”. A gravação ficou ainda mais engraçada quando uma mulher, que estava do lado do casal, fez uma cara de surpresa engraçada quando o Juiz anunciou que não poderia prosseguir com a cerimônia.





Na legislação brasileira, o artigo 1.514 do Código Civil prevê que o casamento só pode acontecer quando ambas as partes manifestarem o desejo de se tornar um casal. O inciso 1 do artigo 1.538 do Código Civil anula a união caso uma das partes, “recusar a solene afirmação da vontade”, diga que não “é livre e espontânea” ou “manifestar-se arrependido”.

Por isso, o Juiz que estava mediando a cerimônia cancelou a união do casal.

Nos comentários, perfis se identificam com a noiva e dizem que fariam o mesmo. “Ainda bem que isso passou na minha timeline pois é algo que eu certamente faria”. “Ela estava nervosa e queria descontrair, também sou assim”.



