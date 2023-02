Depósito de plástico pega fogo na região metropolitana de Salvador

O depósito de uma empresa que fabrica e armazena plástico pegou fogo nesta manhã de segunda-feira (13) em Camaçari, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações do G1, por volta das 7h15 Bombeiros estavam no local contendo as chamas e a informação dos militares é de que não havia ninguém presente no depósito no momento do incêndio.