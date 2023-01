Chacina no DF: depois do uso de cães, buscas no cativeiro são encerradas

Policiais e bombeiros realizaram buscas em cativeiro onde Marcos Antônio Lopes, 55 anos, foi encontrado enterrado e decapitado (foto: Darcianne Diogo/CB/D.A.Press)

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal encerraram definitivamente as buscas no cativeiro onde Marcos Antônio Lopes, 55 anos, foi encontrado enterrado e decapitado, em uma casa localizada no Vale do Sol, entre o Vale do Amanhecer e Arapoanga, em Planaltina. Os agentes e militares não encontraram mais nada no local e o ponto não passará mais por buscas. Mais cedo, os bombeiros utilizaram dois cães farejadores para tentar encontrar os corpos de três desaparecidos.