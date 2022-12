Luciano Huck se desculpa por pergunta com George Floyd no 'Domingão'

O apresentador, porém, afirmou que não tem acesso às perguntas antes da exibição (foto: Instagram/Reprodução)

O apresentador Luciano Huck pediu desculpas nesta terça-feira (6) por uma pergunta controversa feita em quadro no "Domingão" do último domingo, 4 de dezembro.

Apresentada durante fase do concurso "Quem Quer Ser um Milionário", a questão no caso envolvia a morte de George Floyd, um homem negro cujo assassinato por asfixia pelas mãos de um policial em 2020 gerou uma onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos e ao redor do mundo.

A pergunta indagava ao participante da competição qual frase teria sido dita por Floyd antes de ser morto pelo policial, elencando alternativas além da correta "I can't breathe" ("Eu não consigo respirar").

A questão gerou uma onda de críticas nas redes sociais, e Huck aproveitou um comentário crítico de Thiago Amparo, advogado professor da FGV, para lamentar o ocorrido e pedir por uma conversa no Twitter. O apresentador, porém, afirmou que não tem acesso às perguntas antes da exibição e que só falhou em reagir à questão.

"Você tem toda razão sobre a pergunta formulada. Estou cada vez mais consciente do quanto devo evoluir no letramento antirracista além da intenção Não tenho acesso prévio às perguntas e desta vez não tive a presença de espírito para reagir de imediato. Errei."

No tuíte direcionado a Huck, Amparo escreve que sabe que o apresentador o segue e indaga sobre o mérito da questão formulada no programa.

"Para pessoas negras, o caso do Floyd (e tantos outros Floyds brasileiros) é traumático ao ponto de fazer com que colocar suas últimas palavras num quiz de entretenimento seja inaceitável."

