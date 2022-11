Brasil registra 15 mortes e 5 mil novos casos de COVID-19 nas últimas 24h

Brasil já registra uma alta na média móvel de mortes pelo sétimo dia seguido (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Na últimas 24 horas, o Brasil registrou 15 mortes por COVID-19 e 5.667 novos casos. Assim, o país acumula, desde o início da pandemia, 689.560 mortes pela doença e 35.212.035 testes positivos.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 80, com alta de 84%. Assim, o Brasil já registra uma alta na média móvel de mortes pelo sétimo dia seguido. Em relação aos casos, a média móvel está em 21.102, com aumento de 131% em relação a duas semanas antes.

Ao todo, 14 estados divulgaram dados dos casos, sendo que sete não registraram novas mortes.

Leia mais: COVID-19: Minas Gerais registra mais de 2 mil casos em 24 horas

Em abril deste ano, o consórcio de veículos de imprensa deixou de atualizar as informações sobre vacinação nos fins de semana e feriados. A medida busca evitar imprecisões nos números informados ao leitor.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.