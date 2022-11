Mapa faz alerta sobre prevenção da influenza aviária após casos na Colômbia

O cumprimento das ações do novo plano de vigilância para a doença e o reforço pelos produtores das medidas de biossegurança das granja também são algumas das recomendações (foto: Embrapa/Divulgação) O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) emitiu um alerta para produtores e iniciativa privada sobre as medidas de prevenção adotadas e reforçadas no Brasil em relação à Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP — vírus H5N), após casos da doença em aves não comerciais terem sido detectados na Colômbia.









Além disso, foi elaborado um novo plano de vigilância para IA e doença de Newcastle, que reforça a importância da notificação imediata, por qualquer pessoa, aos serviços veterinários estaduais (SVE) de aves domésticas e silvestres com sinais respiratórios, nervosos ou com alta mortalidade.





O plano também amplia a vigilância em aves de subsistência e aves comerciais e inclui a amostragem em aves localizadas em propriedades que estejam em rotas de aves migratórias no país. “O trabalho realizado tem como objetivo minimizar o risco de ocorrência da doença no país, considerando a situação mundial da IA e a disseminação do vírus, principalmente por aves silvestres”, explica o diretor do Departamento de Saúde Animal, Geraldo Moraes.





Segundo o Mapa, a doença é exótica no país e a prevenção é responsabilidade de todos que estão na cadeia de produção, sendo necessário um esforço conjunto entre as entidades públicas e o setor produtivo. Com isso, será possível salvaguardar a saúde pública e a sanidade do plantel avícola nacional e reduzir os impactos socio-econômicos de uma eventual ocorrência da doença.





Todas as orientações sobre a caracterização de casos suspeitas podem ser encontradas na ficha técnica disponibilizadas no site do Mapa. Já a notificação pode ser feita ao SVE por meio da plataforma virtual e-Sisbravet ou por meio de ligações, e-mail ou pessoalmente.