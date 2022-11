Joelma testa positivo pela quinta vez para COVID-19

Cantora Joelma testou positivo pela quinta vez para COVID-19 (foto: Reprodução/Instagram Joelmareal)

A cantora Joelma testou positivo para COVID-19 pela quinta vez, neste sábado (12/11). Recentemente, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou para um novo avanço de contaminações do coronavírus no Brasil."Inexplicável. Não estou nem acreditando nisso", comentou a cantora em suas redes sociais. Um show que ocorreria em Alvorada, no interior do Tocantis, foi cancelado devido à enfermidade. Contudo, Joelma buscou tranquilizar seus fãs e afirmou estar bem.Também foi emitido um comunicado sobre o concerto em Alvorada.

Nos últimos dias, novos testes positivos e internações estão sendo registrados em diversas cidades brasileiras.



Em Belo Horizonte, por exemplo, em duas semanas, houve um aumento de 3% para 6% dos positivos. O aumento dos casos fez com que a PUC Minas recomendasse a seus alunos e funcionários a volta do uso de máscaras em suas dependências.



Já a USP e a Unicamp tornaram obrigatório o uso em ambientes fechados.