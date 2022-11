Casimiro é eleito 'Homem do Ano na Internet' pela GQ Brasil

O streamer Casimiro Miguel recebeu o prêmio "Homem do Ano" na categoria de Conteúdo Digital pela GQ nesta quinta-feira (3/11) (foto: Divulgação/GQ Revista)

O streamer Casimiro Miguel, um dos maiores fenômenos da web, recebeu o prêmio de "Homem do ano na internet" pela revista GQ Brasil nesta quinta-feira (3/11). Aos 29 anos, ele já bateu o recorde brasileiro na plataforma Twitch, com 545 mil pessoas em sua transmissão ao vivo."Eu falei para a minha mãe: 'Se prepara que eu vou trabalhar para aposentar vocês'. Esse era meu grande objetivo. E isso aconteceu", afirmou o influenciador para a revista.Nascido no Rio de Janeiro, Casimiro ganhou destaque no canal TNT Esports Brasil. O humorista também é dono do bordão "meteu essa?", famoso nas redes sociais. Casimiro também já teve o tweet mais curtido da plataforma, que agora pertence ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Em seu perfil no Twitter com mais de 3 milhões de seguidores, o humorista teve 1,3 milhão de curtidas em publicação que desmente possível apoio a Jair Messias Bolsonaro (PL).Ronaldo, sócio majoritário da SAF Cruzeiro, também foi premiado. O ex-jogador é o "Ícone do Ano do Homem de 2022". "O Fenômeno voltou ao Cruzeiro, clube que o revelou, para um choque de gestão empresarial que resultou no retorno da equipe à elite do futebol nacional", disse a revista.