Caso Kat Torres: mineira dada como desaparecida é presa nos EUA

Mulheres estão detidas desde a tarde dessa quarta-feira (2/11) (foto: Redes Sociais / Reprodução) A mineira Letícia Maia Alvarenga, de 22 anos, está presa em uma penitenciária do Condado de Cumberland, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O nome da jovem consta em uma lista de detentos do sistema prisional norte americano. Também estão no presídio a guru e influenciadora digital Katiuscia Torres, e a paulista Derissê Freitas.





Conforme o documento, as mulheres foram detidas na tarde dessa quarta-feira (2/11). O motivo não foi informado. A reportagem do Estado de Minas pediu detalhes sobre a prisão ao Ministério das Relações Exteriores, mas ainda não obteve resposta.









Letícia se manifestou um dia após o pedido de ajuda feito pelo pai. Em um post publicado no Instagram, ela afirmou que não foi sequestrada, nem cooptada por Kate, mas que decidiu cortar relações com a família devido a abusos frequentes que teria sofrido do genitor quando era criança.





Posteriormente, Letícia, Katiuscia e Desirrê, reapareceram afirmando que foram sequestradas pela modelo brasileira Yasmin Brunet. As acusações foram rapidamente desmentidas pelo próprio trio, que alegou que 'tudo não passou de uma brincadeira”. “A gente não teve escolha e foi obrigado a começar a fazer deboche e piada com o caso”, escreveu a mineira no Instagram.





A conta do Instagram de Letícia acabou banida da plataforma. O perfil estava sendo usado pelo trio para mostrar o “estilo de vida” e atacar personalidades, como Yasmin.