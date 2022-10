Hospitalização de crianças com desnutrição é a maior em 14 anos

Em um ano, 2.939 crianças foram hospitalizadas por desnutrição no país (foto: Freepik/Reprodução)

Estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) concluiu que, em 2021, oito crianças por dia foram levadas a hospitais por desnutrição no Brasil. O número é o maior dos últimos 14 anos. Em um ano, 2.939 crianças passaram pela situação.

Em 100 mil nascimentos, pelo menos 113 bebês foram internados; número 11% maior que em 2008, primeiro ano da pesquisa. O levantamento, publicado pelo Estadão, é do Observa Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto (Unifase), de Petrópolis, a partir de dados do Ministério da Saúde.

Neste ano, de janeiro a agosto, o número de internações subiu 7%, ou seja, nove crianças por dia são internadas por falta de comida. A situação mais crítica é no Nordeste, onde o número de hospitalizações é 51% (171,5 a cada cem mil nascimentos) maior do que a média nacional.

Depois do Nordeste, as maiores médias são Centro-Oeste (122,8), Sul (107), Norte (101,9) e Sudeste (72). No Sudeste, mesmo que abaixo da média nacional, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte compõem o ranking com maior taxa de hospitalização.

Em entrevista à imprensa, o coordenador da pesquisa, Cristiano Boccolini, ressalta que, embora sejam mais graves no Nordeste, os dados são alarmantes em todo o Brasil. “É preciso que sejamos mais eficientes em identificar e alcançar famílias com vulnerabilidade social”, afirma.

A pesquisa revelou ainda que, por maior que o número de desnutrição seja, a mortalidade infantil não aumentou no mesmo ritmo. Isso se deve ao fato de que o Sistema Único de Sáude (SUS) "segurou as pontas" com os tratamentos, segundo Boccolini.

O Ministério da Saúde declarou que, no ano passado (2021) destinou R$ 345 milhões aos estadoss para incentivar ações e fortalecer a atenção a crianças com menos de sete anos e gestantes com má nutrição. Além disso, informa que acompanha os dados sobre alimentação infantil e que implantou programas de suplementação nutricional para famílias de baixa renda.

*Estagiária sob supervisão