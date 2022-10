Menino de 12 anos pede ajuda para gás e comida, em SP, e comove a internet

Bruno Silva, de 12 anos, morador da Praia Grande, no litoral de São Paulo, comoveu internautas com pedido de ajuda por meio das redes sociais, após a família dele ficar sem gás de cozinha e com pouca comida. A publicação foi feita na terça-feira (18/10), por uma página do Facebook, responsável por divulgar informações da cidade.









Em outra, o adolescente afirma que a Andréia trabalha com reciclagem, recebe muito pouco e, por isso, não tem dinheiro para pagar o aluguel da casa onde moram. “A gente tem que sair da casa, porque o cara vendeu. Acabou o gás e a gente não tem muita comida”, completou em mensagens enviadas em seguida.

Mensagens enviadas pelo menino pegou a mãe, Andréia Helena, de surpresa (foto: Reprodução/ Mil Grau Na Tela)

Pedido pegou mãe de surpresa

A família, conforme a página no Facebook, já recebeu duas cestas básicas, mas permanece sem o gás de cozinha. Em entrevista ao G1, Andréia informou que foi surpreendida pela atitude do filho, que teria usado o celular do irmão mais novo, herdado pelo pai. “Ele (Bruno) me pegou de surpresa”, afirmou a mãe.





No dia em que o garoto pediu ajuda, a mulher disse que quase ateou fogo em si mesma, ao tentar acender a chama do fogão, mas ressalta que não se sente constrangida por conta disso. “Sou mãe e vergonha, para mim, é deixar meus filhos passando fome. O que eu puder fazer por eles, farei”, disse.





Segundo ela, a dificuldade começou após o marido e pai das crianças, que era a renda principal da casa, morrer em fevereiro deste ano, vítima de um infarto. “Minha ficha ainda não caiu, Eles só tem a mim na vida, eles perderam o pai, mas pelo menos eles têm a mim”, lamentou.

Após a morte dele, Andréia precisou encontrar um trabalho e conseguiu um emprego na área de reciclagem, onde recebe R$ 6,50 por dia trabalhado. Porém, ela lamenta não poder trabalhar diariamente, pois não é sempre que chegam materiais recicláveis.





Além disso, a mulher e os cinco filhos precisarão deixar o imóvel onde moram, no Bairro Jardim Glória, já que o proprietário vendeu o apartamento. “Não conseguimos pagar e agora temos que sair. Não sei mais o que fazer”, finalizou.

Como ajudar

A página do Facebook informou que a família recebe qualquer forma de ajuda e interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp (13)99652-8897.