De cães abandonados a estrelas da internet: conheça Cacau e Cookie

O perfil 'Cacausando' é administrado pelos tutores de Cookie e Cacau, o casal Daniel e Lua





Os conteúdos contam com a participação do irmãozinho, o Cookie. Ele foi adotado dois anos depois de Cacau e se tornou o “Cachorrinho dos áudios” por acumular virais no TikTok. O perfil da dupla canina na plataforma de vídeo conta com 624,2 mil seguidores e 6,6 milhões de curtidas e é administrado pelos tutores dos animais.





A iniciativa de postar fotos dos cães nas redes sociais surgiu de maneira despretensiosa, em 2017, quando o casal compartilhava momentos de Cacau com legendas divertidas. Logo eles perceberam a expressividade da cadelinha que conquistava o público on-line, e passaram a criar memes com uma identidade visual própria. Com a chegada de Cookie, o caçula se juntou à brincadeira e começou a estrelar os vídeos do TikTok, onde ganhou voz e mais espaço nas redes.





Atualmente, os cães são embaixadores da PetLove, uma rede de produtos para animais de estimação. Assim como uma blogueira, eles fazem publicidades para marcas. Além disso, Daniel e Lua criaram uma loja de produtos para pets com o mesmo nome do perfil do Instagram, que alimenta a renda do casal.

Trabalho em família

O conteúdo do ‘Cacausando’ é idealizado e produzido por Daniel e Lua. O processo com os animais é feito com “muita calma” e “dentro da rotina diária” para não estressar os cachorrinhos.





Cacau e Cookie já estão acostumados com a rotina de gravação de conteúdo, como influencers. "As filmagens são bem rápidas. Quando vêem os preparativos para a gravação já começa a animação pela casa”, afirma Daniel. .





Os vídeos, que são uma parte importante da marca, são divididos em dois tipos: os roteirizados e os cotidianos.

“Como já filmamos muito eles ao longo do dia, usamos essas imagens de base para vários vídeos com cenas deles comendo, dormindo, brincando, passeando, etc. Conseguimos pegar momentos divertidos, porque eles aprontam bastante”, afirma. O casal gosta de filmar os cães antes e após a hora do passeio, "para garantir a alegria mais sincera deles”.

Em algumas cenas, os animais aparecem “falando”. “Para isso, damos alguns petiscos, sempre respeitando as quantidades diárias de alimentação deles”, conta.

A família mora no Rio de Janeiro e gosta passear por Maricá e Niterói. (foto: Monica Spohn / Divulgação)



Abandono e adoção





Apesar de serem muito queridos por seus tutores e pelos seguidores on-line, a história de Cacau e Cookie se iniciou de maneira triste. A mais velha foi resgatada após ter sido abandonada numa caixa, embaixo de uma ponte. Enquanto o cãozinho mais novo foi jogado no mar dentro de um saco plástico junto com seis irmãos, sendo o único que sobreviveu.





Seus novos tutores, Daniel e Lua, os acolheram com muito carinho e destacam a necessidade de ter dedicação e responsabilidade ao adotar um pet. “Recomendamos que antes de decidir adotar, sempre consulte se todos os moradores da casa estão de acordo; pense nos gastos, afinal, eles precisam de vacinas e remédios periódicos; e confira seu tempo e paciência também. Alguns animais levam meses para uma adaptação a um novo lar”, dizem.





Mesmo com todo o compromisso exigido, o casal diz ser muito grato pelas experiências que Cacau e Cookie trouxeram: “Viver com um animal de estimação na família é maravilhoso e muda as nossas vidas”.

A família mora no Rio de Janeiro, mas passeia por Maricá e Niterói. "Como a Cacau e o Cookie adoram um passeio de carro, então acabamos circulando muito por essas 3 cidades frequentando praias, shoppings e, principalmente, os espaços de “ParCão” com eles", conta Daniel.





