Família pede ajuda para tratamento nefrológico de garoto de 4 anos

Heitor (no centro da imagem) recebeu visita dos %u201CHeróis Solidários%u201D, um grupo de amigos que realiza trabalhos voluntários em diversos locais, incluindo em hospitais (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Familiares do garoto Heitor, de 4 anos, morador de Conselheiro Lafaiete, na Região do Alto Paraopeba, em Minas Gerais, estão em campanha para conseguir atendimento com um especialista em nefrologia. A criança tem síndrome nefrótica e está com funções renais debilitadas.