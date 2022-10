Enfermeiro brasileiro é encontrado morto no Paraguai

Como enfermeiro, Hugo trabalhou na linha de frente contra a COVID-19 durante a pandemia no município de Tavares, na Paraíba, onde nasceu (foto: Arquivo pessoal)

Um estudante brasileiro foi encontrado morto em uma estrada de terra de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, nesse domingo (16/10). Anderson Hugo Pereira Félix, 29, era enfermeiro no Brasil e cursava medicina na Universidade Autônoma San Sebastian.Outro estudante brasileiro que mora no Paraguai está desaparecido . Antonio Augusto Streski Manjinski, de 25 anos, cursa o último ano de medicina na Umax (Universidade Maria Auxiliadora) e foi visto pela última vez em 4 de outubro, no município de Mariano Roque Alonso.





Segundo o jornal La Nación, o corpo de Anderson Hugo foi encontrado por moradores do povoado de Cerro Cora-i, a pouco mais de 10 quilômetros da fronteira do Paraguai com o Brasil, perto de Ponta Porã (MS).



Segundo o chefe de investigações do departamento de Amambay, Javier Flores, o corpo não tinha nenhuma documentação e a causa da morte do jovem foi traumatismo cranioencefálico, causado por "uma pedra de tamanho grande".



Hugo foi identificado por colegas de classe que viram notícias do corpo encontrado. As circunstâncias da morte do brasileiro não tinham sido identificadas pela polícia paraguaia até a manhã desta segunda-feira (17).



Ele tinha iniciado os estudos no país latino no segundo semestre de 2022. Segundo a imprensa internacional, a polícia brasileira ajuda nas investigações do caso, já que o estudante foi visto pela última vez em uma casa noturna de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.



A reportagem buscou a Polícia Federal e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em busca da confirmação de que o caso é investigado com ajuda da polícia brasileira, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

Jovem será enterrado em cidade natal na Paraíba

Como enfermeiro, Hugo trabalhou na linha de frente contra a Covid-19 durante a pandemia no município de Tavares, na Paraíba, onde nasceu.



A prefeitura de Tavares decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do enfermeiro, que trabalhava no Hospital Municipal José Leite da Silva.



Um primo de Hugo afirmou à reportagem que familiares aguardam a disponibilidade de um voo do Paraguai para João Pessoa para que o corpo do jovem seja enterrado no município de Tavares. A previsão é de que esse traslado ocorra nesta terça (18).

Segundo caso no mês

Este é o segundo caso de polícia envolvendo estudantes de medicina brasileiros no Paraguai neste mês.



O estudante Antonio Augusto Streski Manjinski, 25, que está no último ano do curso pela Umax (Universidade Maria Auxiliadora), no município de Mariano Roque Alonso, desapareceu no dia 4 de outubro, quando foi visto caminhando por uma rua da região.



O jovem mora em um apartamento em Loma Pytá, um populoso bairro de Assunção, capital do país. Segundo apurou o jornal local La Nación, colegas do jovem disseram à polícia que ele está incomunicável e todos os seus pertences foram deixados em seu apartamento, como celular, documentos, roupas e dinheiro.



O MP (Ministério Público) paraguaio expediu na última semana uma ordem de busca e localização do rapaz, cujo paradeiro é desconhecido. O Comando Nacional da Polícia do país também foi informado da ordem emitida pelo MP, para que as buscas alcancem todas as delegacias das comarcas e municípios.



Em entrevista a uma rádio local, o chefe de investigações de Amambay afirmou que a morte de Hugo não tem qualquer relação com o desaparecimento de Antônio Augusto.