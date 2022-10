Mãe vai ao Paraguai para procurar estudante brasileiro desaparecido

Por Maurício Businari - Folhapress e Mariana Lage*





Mãe de Antonio Augusto viajou dos EUA até o Paraguai para ajudar a polícia nas buscas pelo rapaz (foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

A polícia paraguaia está procurando por um estudante brasileiro desaparecido há 14 dias no país. Antonio Augusto Streski Manjinski, de 25 anos, cursa o último ano de medicina na Umax (Universidade Maria Auxiliadora) e foi visto pela última vez em 4 de outubro, no município de Mariano Roque Alonso. A mãe do estudante, Isabel, viajou dos Estados Unidos até o Paraguai para ajudar a polícia nas buscas pelo rapaz.



O MP (Ministério Público) paraguaio expediu esta semana uma ordem de busca e localização do rapaz, cujo paradeiro é desconhecido. O Comando Nacional da Polícia do país também foi informado da ordem emitida pelo MP, para que as buscas alcancem todas as delegacias das comarcas e municípios.



O jovem mora em um apartamento em Loma Pytá, um populoso bairro de Assunção, capital do país. Segundo apurou o jornal local La Nación, colegas do jovem disseram à polícia que ele está incomunicável e todos os seus pertences foram deixados em seu apartamento, como celular, documentos, roupas e dinheiro.



A denúncia de seu desaparecimento foi registrada na Delegacia Metropolitana 22 por seus amigos. Segundo a polícia, parentes de Manjinski chegaram esta semana ao Paraguai para iniciar a busca por seu familiar, que teria sido visto dias depois em Limpio, cidade a 23 quilômetros de distância de Assunção, mas esse fato não foi corroborado.





O UOL conseguiu falar com a mãe de Antônio Augusto, Isabel Streski, que está no país vizinho tentando encontrar informações sobre o filho. Desde o seu desaparecimento, ela vem divulgando posts nas redes sociais cobrando uma postura mais ativa das autoridades dos dois países e até da Umax, universidade onde o filho estuda.



Isabel visitou a Umax várias vezes e conseguiu mobilizar colegas e amigos do filho a pressionarem a diretoria da universidade e também as autoridades paraguaias, publicando posts nas redes com a hashtag #TodosPorAugusto. Agora a diretoria criou folhetos e cartazes, que estão sendo distribuídos entre alunos e também nas ruas de Assunção.



"Até onde se sabe, estava tudo bem com o meu filho. Ele está numa fase ótima. Ele é atleta, muito disciplinado. Cursando o último ano de faculdade, se preparando para iniciar um novo relacionamento, não há motivos para explicar o seu desaparecimento", afirmou.

Custo das mensalidades

Isabel contou que o jovem, assim como milhares de estudantes brasileiros, foi cursar medicina no Paraguai por conta dos custos das mensalidades, que são muito menores do que os das faculdades brasileiras.



Manifestação no consulado

Nesta segunda-feira (17/10), Isabel Streski organizou uma manifestação na porta do consulado brasileiro em Assunção, para pressionar as autoridades pela busca do filho.