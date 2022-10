Famílias suspeitam de tráfico humano de jovens brasileiras nos EUA

Por Bruno Luis Barros



Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, à esquerda, e Desirrê Freitas, de idade desconhecida (foto: Arquivo pessoal)

Diante das incertezas do que aconteceu com as brasileiras Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, e Desirrê Freitas, de idade desconhecida, pais, familiares e amigos travam uma batalha em busca de respostas. Elas desapareceram após envolvimento com a influenciadora digital Kate Torres, popularmente conhecida como Kate A Luz.

As jovens se mudaram para os Estados Unidos para fazer au pair – programa de intercâmbio onde a pessoa faz parte de uma família anfitriã norte-americana, por um ano, cuidando de seus filhos, e recebe em troca acomodação, refeições, remuneração semanal e a oportunidade de viagens e estudos.





Na última sexta-feira (14/10), o pai de Letícia, Cleider Castro Alvarenga, que mora em Perdões, no Sul de Minas Gerais, publicou um relato no Instagram afirmando que ela está desaparecida deste abril deste ano. Segundo ele, a filha estava na cidade de Leander, no Texas. “Estamos desesperados. Se alguém tiver alguma notícia, nos avise. Peço também que compartilhem com outros grupos e pessoas que possam nos ajudar”, escreveu.

Após grande repercussão, a jovem confrontou sua família em vídeos publicados no Instagram e acusou o próprio pai de abuso sexual. “Quando eu era criança fui abusada pelo meu pai. Minha mãe sempre ia para a roça e eu ficava com meu pai. Então, era nesse tempo que tudo acontecia. Ele abusava de mim sexualmente. Minha mãe chegava em casa, eu falava o que aconteceu e ela deixava para lá”, afirmou a jovem, acrescentando que encontrou apoio em Kate para lidar com a situação.





“Fui crescendo e ele fazia coisas absurdas comigo. Já com 15 anos, ele ainda continuava fazendo tudo isso. Foi aí que comecei a fazer consultas com a Kate. Ela foi a única pessoa para quem contei essa história e ela me falou que eu deveria ir para os Estados Unidos”. Segundo a jovem, Kate a orientou a fazer au pair.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leticia Maia (@leticiamaia_a) Vale mencionar que as publicações com ataques à família não convenceram a maioria dos internautas. Nos comentários, muitas pessoas acreditam que Letícia foi coagida, de alguma forma, a gravar os vídeos. Em relação às postagens em texto, foi levantada a suspeita de que as mensagens tenham sido escritas por Kate.

Caso Desirrê Freitas

Neste domingo (16/10), a página no Instagram intitulada Searching Desirrê – criada para tentar obter respostas sobre o paradeiro da jovem e divulgar o caso – fez uma publicação, em nome da família, na qual afirma que a jovem não aparece em público desde 19 de setembro.





“Muita gente está acompanhando as lives que estão surgindo, todas com narrativas deturpadas – o padrão da falsa guru para desviar o foco dela. Quem conhece as meninas não compactua com as inverdades levantadas. Nos vídeos é possível ver nitidamente que existe uma prisão para além da física, que é a prisão emocional: manipulação, ameaças, culpabilização da vítima e falsas promessas”, destaca um trecho da nota.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @searchingdesirre “Independente se estão fazendo algo em sã consciência ou não, usar a vulnerabilidade de mulheres brasileiras com a falsa promessa de riqueza, e induzi-las a prostituição na ilegalidade é crime.”

Ainda conforme os comunicados, os seguidores norte-americanos da página são convocados para denunciar o caso às autoridades do país. “A falsa guru nem se deu ao trabalho de tentar provar que ela está bem. Desirrê nunca teve desejo de viver ilegalmente. Era totalmente contra isso, cheia de sonhos e com uma carreira linda pra construir. Quem a conhece na intimidade, conhece a verdadeira essência dela, uma pessoa doce, alegre e extremamente boa.”

Em 2021, Kate teria dito como "salvou" Desirré

Em outra postagem, a página Searching Desirrê, qualificando Kate como “falsa guru”, afirma que ela “criou uma narrativa convencendo Desirré que o marido estava fazendo magia negra com ela e a incentivou a pedir o divórcio”. A publicação segue dizendo que elas fizeram live juntas em 2021, na qual Kate diz como salvou a Desirré de um relacionamento abusivo e que agora estava a ajudando a encontrar o homem perfeito.

A “Searching Desirrê” pontua também que em março deste ano houve uma briga entre as duas. “Após se recuperar do surto, a falsa guru fez as pazes com Desirré e a convenceu a ir trabalhar com ela nos EUA. A falsa guru, então, anuncia em suas redes que Desirré irá começar a fazer consulta com outras meninas. A partir dai, Desirré some das redes sociais e se afasta 100% de sua família e amigos. Nessa mesma época, a falsa guru excluiu todo conteúdo em que aparecia Desirré em suas redes.”

Em nota à reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que “há registro de desaparecimento de Letícia, de 21 anos, cujos fatos relatados na ocorrência estão sendo apurados pela Delegacia de Polícia Civil em Perdões”.





A reportagem entrou contato com a Polícia Federal e aguarda retorno.