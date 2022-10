Sexta-feira (14/10): último dia para atualizar CadÚnico

Mãe e dois filhos: família de baixa renda (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Por Maron Filho*

Amanhã, sexta-feira (14/10), é o último dia para atualização dos dados referentes ao Cadastro Único (CadÚnico), e 263 mil famílias brasileiras de baixa renda precisam atualizar seus dados para ter acesso aos benefícios governamentais, entre eles o Auxílio Brasil e a Tarifa Social de Energia Elétrica.





Para a atualização, é preciso ir aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que estão espalhados por diversas regiões do país. Outra alternativa é atualizar por meio da Internet.





Se o cadastro permanecer o mesmo, basta confirmar as informações que já estão lá. No entanto, se existir a necessidade de alterar algum dado, a etapa seguinte é presencial - é preciso ir a algum desses pontos físicos.

A vantagem de fazer a verificação pela internet é evitar que o cadastrado se desloque sem necessidade. Mas em caso de alteração, o deslocamento é inevitável.

Ponto facultativo em BH até sexta-feira



Mas para os belo-horizontinos, esse prazo não tem efeito prático. Quem precisa atualizar algum dado, e até terça-feira (11/10) não o fez, enfretará problemas.



BH está sob ponto facultativo desde quarta-feira (12/10), devido à antecipação do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. E seguirá assim até sexta (14/10). Em consequência, nenhum do 35 Cras do município estão abertos, inviabilizando a atualização de última hora.





Veja aqui o endereço dos Cras de Belo Horizonte.





O que levar para renovar o Cadúnico

O responsável pela Unidade Familiar deve levar seu CPF ou título de eleitor até o posto cadastral e também algum documento para cada pessoa da família. Esse documentos podem ser:

Certidões de nascimento ou casamento;

CPF;

RG;

Carteira de Trabalho,

Ou Título de Eleitor.





Se a pessoa for indígena, é preciso levar o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani).





Quem pode e como se inscrever