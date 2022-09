Médica morre eletrocutada por secador na Chapada Diamantina, Bahia

A médica estava se arrumando para o trabalho (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A médica Ana Paula Almeida Souza, de 28 anos, foi encontrada morta no apartamento dela, nessa quinta-feira (15/9), em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina (BA).





De acordo com o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT), ela morreu eletrocutada. Um secador de cabelo foi encontrado ao lado do corpo e ela teria sofrido uma descarga elétrica.

Ainda de acordo com a Polícia Militar da Bahia, os colegas de Ana Paula deram falta da médica porque ela estava atrasada para um plantão.

A médica morava sozinha. Após localizar o proprietário do imóvel, os colegas contataram a PM e o pai de Ana Paula, Valdemir de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus.

Não foram divulgados detalhes sobre o sepultamento da médica.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen