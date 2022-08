Ladrão rouba carro, se arrepende e o devolve com tanque cheio e bilhete

Bandidos disseram não se ater ao fato de que filha da vítima necessitava da cadeirinha (foto: Reprodução)

Um ladrão que roubou um carro em Cariacica (ES) surpreendeu as vítimas ao devolver o veículo, com direito a pedido de desculpas e tanque de combustível reabastecido. O crime aconteceu no domingo (28), quando a dona de casa Rosyneide Almeida desceu do carro para abrir o portão da garagem de sua casa. Um ladrão que roubou um carro em Cariacica (ES) surpreendeu as vítimas ao devolver o veículo, com direito a pedido de desculpas e tanque de combustível reabastecido. O crime aconteceu no domingo (28), quando a dona de casa Rosyneide Almeida desceu do carro para abrir o portão da garagem de sua casa.



Ao voltar para a porta do motorista, a mulher foi abordada por um dos suspeitos, que chegou ao local em um carro branco acompanhado de pelo menos um comparsa. O homem correu em direção à vítima e mandou que ela se afastasse, dando tempo apenas para que Rosyneide retirasse os dois filhos que estavam no banco de trás. A reviravolta veio depois de um post da família no Facebook, pedindo aos bandidos que devolvessem a cadeirinha que estava no veículo, essencial para o filho da vítima, um menino com necessidades especiais.



Cauã, de 4 anos, tem sequelas de uma encefalite - uma inflamação no cérebro - diagnosticada quando ele tinha pouco mais de um ano. Na hora do roubo, ele estava no colo da irmã Isadora, de 10 anos, mas o carrinho adaptado, que se transforma em uma cadeira essencial para a locomoção do menino, também estava no veículo da família.

Pé atropelado

Na hora da fuga, o suspeito chegou a passar com uma das rodas do carro por cima de um dos pés de Isadora, mas o fato não foi mencionado no pedido de desculpas.



"A gente não acredita que é verdade, que a gente vai passar por isso. Fiquei muito abalada e totalmente desacreditada do ser humano. Quando peguei esse bilhete, pra te falar a verdade, fiquei até feliz de saber que eles conseguem ter compaixão com a dor do outro", afirmou a mãe das crianças, à TV Globo.



"A cadeirinha era essencial. A gente comprou com muita dificuldade, conseguiu parte por doação, porque é um carrinho adaptado, então o custo é muito alto", acrescentou ela.



Apesar do post nas redes sociais, os suspeitos não entraram em contato com a família para apontar o paradeiro do veículo e do carrinho. Quem encontrou o carro por acaso foi uma amiga de Rosyneide, que ligou para a dona de casa avisando sobre a descoberta.



Ela e o marido foram até o local e identificaram o veículo, mas preferiram não mexer nele até a chegada da Polícia Militar. Quando os agentes chegaram, encontraram o bilhete inusitado.



Apesar de o carro ter sido devolvido, a Polícia Civil do Espírito Santo continua investigando o crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.