Portugal recebe 300 mil turistas do Brasil em 2 meses: 256 foram recusados

(foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP - 13/9/21)





O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) registrou a entrada de 3,5 milhões de turistas estrangeiros em Portugal entre 4 de junho e 3 de agosto, dos quais 300 mil são brasileiros, o segundo maior grupo de viajantes vindos de fora, somente atrás dos britânicos.





No mesmo período, 256 brasileiros tiveram a entrada recusada em Portugal, representando mais da metade das 500 pessoas que foram impedidas de entrar no país, a maioria por falta de visto adequado ou por falta de comprovação do objetivo de entrada.





O enorme fluxo de turistas estrangeiros obrigou o SEF a reforçar o atendimento nos aeroportos, que, em vários dias, enfrentaram longas filas nos guichês de imigração e nos saguões dos terminais, devido aos atrasos nas decolagens.





“Não obstante o grande número de voos e o volume de passageiros, foi possível, no período em apreço, alcançar resultados de processamento de passageiros satisfatórios, com a quase inexistência de constrangimentos assinaláveis no controlo de fronteira à entrada e à saída do país, após o início da implementação do Plano de Contingência, que se traduziram numa redução muito significativa do tempo máximo de espera por passageiro”, explicou o SEF.