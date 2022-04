Nova lei: Portugal facilita pedido de cidadania para brasileiros

Netos e cônjuges de portugueses terão pedido de cidadania facilitado com implementação de nova lei (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) cidadania portuguesa ficou mais fácil para os brasileiros a partir deste mês. As mudanças no Regulamento da Nacionalidade Portuguesa devem beneficiar, principalmente, netos e cônjuges de lusitanos. O processo para conseguirficou mais fácil para osa partir deste mês. Asnoda Nacionalidade Portuguesa devem beneficiar, principalmente,de lusitanos.





A reformulação era esperada desde 2020, quando foi alterada a Lei da Nacionalidade Portuguesa. Agora, netos poderão requisitar a nacionalidade de maneira direta, não necessitando que os pais possuam o direito previamente ou comprovação de vínculo no país (abertura de conta bancária, criação do NIF - equivalente ao CPF - e frequência de visitas a Portugal).









No caso dos bisnetos, é obrigatório que um dos avós ou pais faça o requerimento da cidadania, já que o direito só se estende até a terceira geração. Só aí, é possível dar entrada no processo.





Em contrapartida, pessoas com ascendência judaica sefardita, expulsas do país na época da Inquisição, vão enfrentar mais dificuldades a partir do início de setembro.





Para essa parcela, é preciso atestar a descendência e o pertencimento a uma comunidade judaica sefardita de origem portuguesa, além de vínculo material com o país (bens imóveis recebidos como herança) e idas regulares e frequentes a Portugal ao longo da vida.





Processo eletrônico





A previsão do novo modelo da lei de cidadania é de que o processo deve passar para o digital "em breve". Atualmente, o requerimento é realizado enviando os documentos exigidos na versão física, via Correios e ida ao Consulado Português no Brasil. Para acelerar o trâmite, há a prática de ir até o país para fazer as solicitações de lá.





