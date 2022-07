'Avião baleia' deve pousar pela primeira vez no Brasil neste domingo (24/7)

A aeronave pode transportar até 40 toneladas (foto: Airbus/Divulgação)

O avião cargueiro Airbus Beluga ST, conhecido como avião "baleia", deve pousar pela primeira vez no Brasil na tarde deste domingo (24/7). O pouso no Aeroporto de Fortaleza estava previsto para acontecer às 13h, mas sofreu um atraso e a previsão é que chegue à capital do Ceará às 16h. A aeronave está trazendo um helicóptero de luxo.





O nome dado ao avião se deve à semelhança com a beluga, também conhecida como baleia-branca. A aeronave é apelidada ainda de baleia voadora, por ter um formato similar ao animal marinho e seu longo tamanho. Ela veio ao país trazer um helicóptero de luxo modelo ACH160, que será desembarcado no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo.





A fabricante também fará uma demonstração do transportador aéreo, que irá entrar no mercado de cargas de grandes dimensões. O Beluga fazia voos prioritariamente para o transporte de peças dos aviões da Airbus entre as fábricas da empresa em vários países, principalmente dentro do continente europeu.





Segundo o site da Airbus, a aeronave tem 56,16 metros de comprimento, com 17,25 m de altura e 44,84 m de abertura de asa. A aeronave tem carga útil máxima de 40 toneladas, com alcance máximo 1.650 quilômetros (km), a depender da quantidade de combustível e da carga.





Decolagem adiada





O pouso da aeronave estava previsto inicialmente para a tarde de sábado (23/7), no Aeroporto de Fortaleza. Ele pernoitaria no local e seguiria para Viracopos hoje. Mas uma tempestade no aeroporto de Dacar, no Senegal, acabou impedindo o avião de decolar no horário previsto.