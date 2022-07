Pais de menina estuprada em SC podem ser indiciados, alerta delegada

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.

Os pais da menina de 11 anos que engravidou após ser vítima de estupro e teve o abortado realizado no dia 22 de junho, em Santa Catarina, podem ser indiciados por duplo estupro de vulnerável, alerta a delegada Nicole Perim Martins, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vespasiano, na Grande BH."(O caso) é conhecido como duplo estupro de vulnerável porque as duas partes são tanto autores como vítimas. No caso, se os pais eram coniventes com aquela situação, eles respondem por estupro e por omissão", explica a delegada durante entrevista ao podcast 'Pod ou não pode?', apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini."Pai e mãe têm o dever de agir, o dever de cuidar do filho deles, de proteção", completa Nicole Perim. O procedimento foi realizado após determinação do Ministério Público Federal (MPF) Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, um garoto de 13 anos está sendo investigado para confirmar a paternidade do bebê que a menina esperava. De acordo com a PC, exames laboratoriais e genéticos serão realizados.