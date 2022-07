Mais de 60 milhões de brasileiros enfrentaram alguma insegurança alimentar

Número de pessoas em estado de insegurança alimentar aumentou no Brasil e na América Latina (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)

Um relatório publicado nesta quarta-feira (6/7) pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), agência que lidera esforços para erradicação da fome e da pobreza no mundo, informou que mais de 60 milhões de brasileiros enfrentaram algum tipo de insegurança alimentar. Os dados apresentados são de 2019 a 2021.Insegurança alimentar são as pessoas que não têm certeza sobre a possibilidade de conseguir comida para aquele dia ou, nos casos mais graves, pessoas que ficam sem comida por um dia ou mais, conforme destacado pela FAO.Entre 2014 e 2016, 37,5 milhões de brasileiros estavam em estado de insegurança alimentar, sendo que 3,9 milhões em condições mais graves. o que demontra que o número quase dobrou entre os dois últimos estudos.Os dados apontam que, na América do Sul, a fome quase dobrou nos últimos sete anos, segundo a pesquisa. Na América Latina e Caribe, de 2020 a 2021, 4 milhões de pessoas foram atirados em estado de famelicidade.A previsão é de que até 2030, 670 milhões de pessoas em todo mundo passem fome em algum nível, número que representa 8% de toda população global.