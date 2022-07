Timemania 1804 sorteia hoje (5/7) R$ 43 milhões

Timemania sorteia hoje (5/7) R$ 43 milhões (foto: Agência Brasil)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (5/7), às 20h, a bolada de R$ 43 milhões do concurso 1804 da Timemania. O prêmio principal acumulou após nenhum apostador acertar as sete dezenas (07 - 28 - 31 - 41 - 50 - 59 - 66) no último sábado (2).



O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, será transmitido no canal oficial da Caixa no YouTube. O Estado de Minas atualizará todos os resultados.



Como apostar









Não há a opção de selecionar mais dezenas para aumentar a probabilidade de vencer o concurso. Por isso, o valor de cada aposta é único, de R$ 3.



LEIA TAMBÉM - Lotofácil 2563, Quina 5888: resultados das loterias (4/7) Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o “Time do Coração”.Não há a opção de selecionar mais dezenas para aumentar a probabilidade de vencer o concurso. Por isso, o valor de cada aposta é único, de R$ 3.









Será premiado com o valor máximo o apostador que acertar sozinho os sete números entre os dez selecionados. Já o ‘Time do Coração’ paga uma quantia simbólica de R$ 7,50.

Sorteio anterior





No sorteio de sábado (2), 12 jogadores fizeram seis pontos e ganharam, cada um, R$ 39.766,28. Outros 492 participantes acertaram cinco números e levaram R$ 1.385,58.





Na faixa de quatro acertos, 9.497 apostas embolsaram R$ 9, ao passo que 95.472 cravaram três números e recuperaram os R$ 3 do jogo.









LEIA TAMBÉM - Quina de São João: 11 apostas dividem prêmio de R$ 195,9 milhões Por fim, 26.989 cartões anotaram o Mirassol-SP como "Time do Coração" e receberam R$ 7,50.





Probabilidade





De acordo com a Caixa, a probabilidade de acertar as sete dezenas da Timemania é de 1 em 26.472.637.





Rendimento





Os R$ 43 milhões da Timemania correspondem ao valor líquido, uma vez que a Caixa desconta previamente o imposto de renda. Assim, o novo rico teria todo o dinheiro à disposição para aplicar da forma como desejar.





Na poupança, o rendimento seria de R$ 285,4 mil em um mês, baseado na taxa de 0,6639% informada pelo Banco Central em 1º de julho.





Clubes da Timemania









A loteria destina 22% de sua arrecadação a 80 times: 20 da Série A, 20 da Série B, 20 da Série C e 20 mais bem posicionados no ranking da CBF fora das três principais divisões.



Clubes da Timemania (foto: Reprodução/Caixa)



ABC-RN Altos-PI América-MG América-RN Aparecidense-GO Athletico-PR Atlético-AC Atlético-CE Atlético-GO Atlético-MG Avaí-SC Bahia-BA Boa Esporte-MG Boavista-RJ Botafogo-PB Botafogo-RJ Botafogo-SP Bragantino-SP Brasil-RS Brasiliense-DF Brusque-SC Campinense-PB Caixas-RS Ceará-CE Chapecoense-SC Cianorte-PR Confiança-SE Corinthians-SP Coritiba-PR CRB-AL Criciúma-SC Cruzeiro-MG CSA-AL Cuiabá-MT Ferroviária-SP Ferroviário-CE Figueirense-SC Flamengo-RJ Floresta-CE Fluminense-RJ Fortaleza-CE Goiás-GO Grêmio-RS Guarani-SP Imperatriz-MA Internacional-RS Ituano-SP Jacuipense-BA Joinville-SC Juazeirense-BA Juventude-RS Londrina-PR Luverdense-MT Manaus-AM Mirassol-SP Moto Club-MA Náutico-PE Novorizontino-SP Oeste-SP Operário-PR Palmeiras-SP Paraná-PR Paysandu-PA Ponte Preta-SP Remo-PA Sampaio Corrêa-MA Santa Cruz-PE Santos-SP São Bento-SP São José-RS São Paulo-SP São Raimundo-RR Sport-PE Tombense-MG Treze-PB Vasco-RJ Vila Nova-GO Vitória-BA Volta Redonda-RJ Ypiranga-RS A Timemania foi criada em 2008 com o objetivo de ajudar os clubes de futebol a pagarem dívidas de INSS, FGTS e outros impostos para a União.A loteria destina 22% de sua arrecadação a 80 times: 20 da Série A, 20 da Série B, 20 da Série C e 20 mais bem posicionados no ranking da CBF fora das três principais divisões.