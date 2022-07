Mega-Sena de R$ 43,5 milhões: 11 mineiros acertam 5 números

Onze apostas de Minas Gerais acertaram cinco números na Mega-Sena 2497, que teve prêmio de R$ 43,5 milhões na noite deste sábado (2/7). Os números sorteados foram 07 - 26 - 31 - 38 - 46 - 58.

De acordo com a Caixa, três sortudos são de Belo Horizonte, dois de Nova Era e os outros seis de Araxá, Betim, Campos Gerais, São Gotardo, Uberaba e Uberlândia.Uma das apostas de Nova Era anotou sete números, assim como as de Campos Gerais e São Gotardo. Cada uma receberá R$ 85.722,42. As demais terão direito a R$ 42.861,28.O prêmio acumulado da Mega subiu para R$ 55 milhões no concurso 2498, a ser apurado na quarta-feira (6/7), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo.Quem quiser concorrer pode realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos (site ou aplicativo Loterias Caixa), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.