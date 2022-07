Pastor é condenado a 18 anos de prisão por discriminar judeus

Investigações apontam que o pastor produziu e publicou diversos vídeos com ataques a judeus e membros de outras religiões

Tupirani foi preso durante a Operação Rofésh, da Polícia Federal (PF), em fevereiro deste ano. Ele é líder da “Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo”.

Segundo informações do Ministério Público Federal (MPF), o pastor é conhecido por promover discursos de ódio contra a população judaica e já tinha sido alvo da Operação Shalon, em março de 2021.

As investigações revelaram, de acordo com a PF, que o pastor produziu e publicou diversos vídeos com ataques a judeus e membros de outras religiões.