Elba Ramalho reage a gritos de 'Fora Bolsonaro': 'isso não é comício'

Elba Ramalho afirmou: 'Não quero fazer política' (foto: Credito Instagram/Reproducao da Internet - Elba Ramalho)

A cantora Elba Ramalho se apresentava em uma festa de São João, em Salvador, nesse domingo (26/6), quando parte do público começou a gritar ‘Fora, Bolsonaro’. A cantora interrompeu a plateia e afirmou: “isso é um show de São João, não é comício”.

Em seguida, Elba chamou um vídeo, sobre a interrupção da festa entre 2020 e 2021 devido ao coronavírus e foi novamente interrompida pelo público. Dessa vez, as pessoas gritavam o nome de Lula (PT).



Mais uma vez, a cantora se irritou e disse: “Vou esperar eles pararem”. Em seguida, ela acrescentou: “Estou esperando, né? A plateia está se manifestando. Como a gente vive em um país democrático, a gente tem que deixar eles se manifestarem. Cada um tem o presidente que merece. Isso é um fato”.

Depois, Elba retomou a apresentação. Assista ao vídeo:



Internet critica Elba Ramalho

A ação de Elba repercutiu nas redes sociais, que criticou a ação da cantora. Além do trecho da apresentação, os usuários resgataram declarações anteriores da estrela do forró. É o caso de um vídeo, de janeiro de 2021, em que Elba afirma haver “coisa por trás da pandemia” e sugere ser uma conspiração comunistas. “Somos o calo dos comunistas, somos cristãos”, afirmou à época.

Em outro trecho comentado nas redes sociais, Elba afirma ser "alérgica à política”. Ela também já deu entrevistas condenando o aborto. Veja algumas reações:

"Mas vc sempre gostou de Elba Ramalho. Deixou de gostar só porque ela apoia o bonosauro?"



- Sim! Deixei de gostar, sim. Não ouço mais, não gosto da voz, da energia, tomei ranço do repertório, da aparência. Nada mais me agrada. %u2014 Lúcio Pertigas (@pertigas) June 27, 2022

A Mesma Elba Ramalho que disse que "covid é ação de %u201Ccomunistas%u201D para %u201Cdestruir cristãos%u201D, não gostou do Fora Bolsonaro em seu show.

Sabe o que Aconteceu ???

"Olê, olê, olê, Lula%u201D pic.twitter.com/cpNTwFNZLU %u2014 Rafael Milla (@RafaelMilla8) June 27, 2022

É uma tristeza ver o que viraram a Elba Ramalho e a Baby do Brasil. %u2014 Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) June 27, 2022

O povo gritando %u201Cfora bolsonaro%u201D e a Elba Ramalho meteu %u201C isso aqui é o show da Elba e não um comício%u201D e ainda disse que cada um tem o presidente q merece kkkkkkkkkk

Muito gado essa mulher. %u2014 Filha renegada da Juliette%u2600%uFE0F (@cah_vache) June 27, 2022

Lembrando: Elba Ramalho diz q Covid é plano comunista pra destruir cristãos.

%u201CPra nós, há muita coisa por trás dessa pandemia,e q vem ainda com o intuito de nos destruir. Somos o incômodo, o calo dos comunistas,somos nós cristãos. Mas continuamos fieis, pq Deus vai nos proteger". pic.twitter.com/VRGfiUVZZI %u2014 Flávio Costa (@flaviocostaf) June 27, 2022

Por outro lado, houve quem pedisse respeito à cantora e elogiasse a postura de Elba.

Estão bombardeando a cantora Elba Ramalho porque descobriram que ela é Bolsonarista!

Força Elba Ramalho!

Você não está só! %u2014 Severs Ricardo (@SeversRicardo) June 27, 2022

Parabéns Elba Ramalho %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F!

Cada um tem o Presidente que merece! Disse TUDO%u2026

O MOLUSCO roubou a nossa casa, dignidade e o futuro das próximas gerações; mas é aplaudido por aqueles que lhes falta a CULTURA %uD83D%uDE22%uD83D%uDE22.

Ainda bem que são 26 estados contra um %uD83D%uDC46%uD83D%uDC46. %u2014 Orlando Ferreira (@orlandof2o) June 27, 2022

Elba Ramalho foi elegante e democrática. ela soube reconhecer a voz do povo: "deixa eles terminarem, depois a gente continua". %u2014 patrick costa (@patrickcossta) June 27, 2022

Elba merece respeito!



A mesma coisa se fosse sobre outro candidato.



As pessoas precisam ter respeito.



"'Isso é um show de São João, não é um comício', diz Elba Ramalho ao ouvir gritos de 'Fora Bolsonaro' durante festa em Salvador | São João 2022 | G1" https://t.co/gcrNk7Iida %u2014 %uD83C%uDF04 R2D2-Nervoso 38 %uD83C%uDF3F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9 (@R2D2Nervoso) June 27, 2022

‘Tem que respeitar’

Já na festa de São João de Campina Grande, na última sexta-feira (24), o público gritou o nome do presidente Lula durante a apresentação de Juliette. A cantora e ex-BBB ficou em silêncio mas dançou e sorriu aos gritos da plateia. Ao fim da manifestação do público, afirmou: “Tem que respeitar, viu”.

Em maio, foi divulgado que as manifestações políticas de cantores seriam proibidas na maior festa de São João no Brasil. O contato com os artistas também proibiu declarações relacionadas a esporte, religião, racismo e homofobia.



Na sexta-feira, Jair Bolsonaro (PL) participou das festividades de São João na cidade e participou de motociata na Paraíba.



Na quinta, esteve na festa de São João de Caruaru, em Pernambuco, onde foi vaiado.