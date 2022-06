Mega-Sena: preços de apostas e probabilidades para os R$ 80 milhões

Mega-Sena sorteia R$ 80 milhões neste sábado (25/6) (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa sorteia neste sábado (25/6), às 20h, o concurso 2494 da Mega-Sena. O prêmio estimado para o acertador único das seis dezenas é de R$ 80 milhões!Quem quiser concorrer à bolada tem até as 19h deste sábado para realizar os jogos pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site ou aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. As casas lotéricas devem encerrar o expediente à tarde.Confira a seguir as informações sobre os valores das apostas e a probabilidade de faturar a fortuna.