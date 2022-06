Mega-Sena: mineiros acertaram cinco números e levam prêmio

A estimativa é que o prêmio do próximo sorteio, marcado para sábado (25/6), seja de R$ 80 milhões (foto: Mega-Sena / Marcello Casal )

COMO JOGAR

Dez mineiros acertaram cinco números do concurso 2493 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (22/6). As dezenas foram: 04 - 09 - 37 - 43 - 44 - 56 Em Minas Gerais, oito apostas simples, de seis números, vão levar R$ 34.422,27 cada. Uma aposta de sete números vai levar R$ 68.844, e um bolão vai levar R$ 103.266,81.As apostas premiadas foram feitas em Abre Campo (1), Belo Horizonte (3), Contagem (1), Divinópolis (1), Gonçalves (1), Juiz de Fora (1), Lavras (1) e Montes Claros (1).Ninguém acertou as seis dezenas. A estimativa é que o prêmio do próximo sorteio, marcado para sábado (25/6), seja de R$ 80 milhões.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. O valor aumenta, assim como a probabilidade de ganhar, quanto mais números forem marcados, podendo ser escolhidas até 15 dezenas.



Sete números custam R$ 31,50 e têm probabilidade de acerto de 1 em 7.151.980. Para marcar 15 números, o apostador deve pagar R$ 22.522,50, com probabilidade de acerto de 1 em 10.003.



As apostas também podem ser realizadas pelo portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa. Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica, portando comprovante da aposta e número de resgate (em memória), gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24h.



Apostas realizadas no portal ou pelo aplicativo também podem ser recebidas em qualquer agência Caixa, para valores líquidos de até R$ 1.332,78 (ou R$ 1.903,98 bruto).

Lotomania 2329



O concurso 2329 da Lotomania teve prêmio estimado em R$ 601 mil. Confira as dezenas:

00 - 05 - 14 - 16 - 18 - 21 - 24 - 29 - 31 - 35 - 37 - 45 - 46 - 53 - 64 - 70 - 85 - 87 - 88 - 99



Não houve ganhador com 20 acertos. O prêmio acumulado será de R$ 1,2 milhão no próximo concurso, que será realizado na sexta-feira (24/6).

Super Sete 260



O concurso 260 do Super Sete teve prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.



Confira as dezenas:



1ª coluna: 6

2ª coluna: 6

3ª coluna: 0

4ª coluna: 9

5ª coluna: 4

6ª coluna: 4

7ª coluna: 2



Ninguém acertou as sete dezenas. O prêmio vai a R$ 3,7 milhões no próximo sorteio, marcado para sexta-feira (24/6).

Lotofácil 2553

O concurso 2553 da Lotofácil teve prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Confira as dezenas:01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25De acordo com a Caixa, sete apostadores acertaram 15 números e vão receber R$ 167.492,48 cada.O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (23/6) e o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.