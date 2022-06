Eduardo Bolsonaro afirma que juíza Joana Zimmer 'está certa'

Eduardo Bolsonaro afirma que juíza que tentou convencer criança de 11 anos estuprada a manter a gravidez está certa (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a juíza Joana Ribeiro Zimmer "está certa" em tentar convencer uma criança de 11 anos a não realizar um aborto de uma gravidez decorrente de um estupro.O comentario do deputado e filho do presidente da República foi feito em um vídeo postado por uma ativista conservadora em uma rede social.Eduardo ironizou os que defenderam a ciência durante a pandemia, no comentário, afirmando que "vale lembrar que quem primeiro impediu o aborto foi a equipe médica, respeitem a ciência".Quando a menina foi ao Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, em Florianopólis, descobriu-se que a gestação já estava na 22ª semana e que, na unidade, o atendimento só é realizado até a 20ª semana.Em nota, o hospital disse que quando o limite é ultrapassado, eles orientam que a família recorra judicialmente para assegurar o direito. E que, normalmente, a Justiça defere o pedido de forma rápida devido a urgência da situação, mas que, em algumas situações a "conduta do poder judiciário não corresponde à expectativa da equipe assistencial" do Hospital Universitário.A legislação brasileira não determina um limite para interrupção de gravidez nos casos legalizados, como bebê anencéfalo (má formação do cérebro), risco de vida para a mãe ou em casos de estupro."O bebê poderia ser entregue para adoção, algo muito mais civilizado do que condená-lo a pena de morte sem ter culpa de nada", concluiu Eduardo Bolsonaro.