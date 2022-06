Dom e Bruno: o que falta ser esclarecido em crime no Amazonas?

Novas perícias deverão ser feitas no trajeto e locall onde os corpos foram encontrados (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Após localizar os restos mortais do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, a força-tarefa da Polícia Federal conduz as investigações para desvendar a motivação do crime e a possíveis mandantes. O material humano e o local onde os corpos foram encontrados serão periciados para descobrir os moldes das execuções e o passo a passo do crime. O pescador Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, confessou a participação no assassinato.









LEIA MAIS - Caso Dom e Bruno: avião com corpos chega a Brasília Na tarde desta quinta-feira (16/6), a corporação informou que há cinco suspeitos sob investigação. Em coletiva no dia da descoberta dos corpos, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, informou que houve disparo de arma de fogo após o embate. Somente a perícia esclarecerá as causas das mortes.





Segundo a PF, novas prisões poderão acontecer no decorrer das investigações dos homicídios no Vale do Javari, no Oeste do Amazonas. Amarildo Oliveira está preso desde o dia 7 de junho. O irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, também foi detido. A Polícia, contudo, não explicou qual seria a participação dele no crime. Ambos são acusados de ameaça ao indigenista.









"O exame de DNA trará robustez à investigação não só por identificar as vítimas, mas também para comparar com eventuais vestígios que serão encontrados nos locais. E a partir daí se monta a dinâmica do crime. Geralmente, o exame é feito com um prazo de 30 dias, mas é possível que seja concluído em até 10 dias", explica o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), Marcos Camargo.

Os peritos devem fazer o exame necroscópico nos corpos para tentar identificar o que provocou a morte dos dois, quantos disparos foram feitos e se eles realmente faleceram por arma de fogo.





Indícios de morte por arma de fogo





Os irmãos presos são investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público na autoria da morte do servidor da Funai Maxciel Pereira dos Santos, em 2019, na cidade de Tabatinga.



"A princípio, ele [Amarildo] alega que foi disparo de arma de fogo, mas temos que aguardar a perícia realmente para ela identificar qual foi a causa da morte, as circunstâncias e a motivação aliado ao que nós temos produzido e vamos produzir", afirmou o superintendente Eduardo Fontes na quarta-feira. Os primeiros indícios indicam que Dom e Bruno foram mortos a tiros e tiveram os corpos carbonizados e enterrados. A PF não confirma e nem descarta relação com outros crimes na região. Os irmãos presos são investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público na autoria da morte do servidor da Funai Maxciel Pereira dos Santos, em 2019, na cidade de Tabatinga.





Nova reconstituição deverá ser feita no trajeto percorrido pelas duas vítimas. A Polícia Federal também apura a motivação e a possível existência de mandantes, uma vez que o indigenista sofria ameaças de pescadores e caçadores ilegais.